В Украине запустили автоматическое назначение пенсий: какие произойдут изменения

В Украине упростили процедуру получения пенсии / 2000.ua

В Украине с 1 июля запустили процедуру автоматического начисления пенсий. Отныне пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд для начисления денежных средств – все будет происходить автоматически в электронном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

С 1 июля украинцам автоматически начисляется пенсия по достижению установленного законодательством пенсионного возраста. В ПФ обращаться больше не нужно – при помощи нового онлайн-сервиса украинцы смогут предоставить в электронном виде всю информацию, которая требуется для начисления пенсии, и проверить все свои данные.

Заявки на автоматическое начисление выплат подали уже 813 украинцев. Чтобы оформить назначение пенсии, будущему пенсионеру нужно пройти процедуру авторизации на сайте portal.pfu.gov.ua при помощи электронной подписи, заполнить соответствующую анкету и приложить копии документов. После этого нужно подписать документы электронной подписью и отправить их в фонд. Как только документы будут обработаны, пользователя известят о назначении пенсии и дате выплат.Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине

Украинцы, у которых нет электронной подписи, смогут пользоваться пенсионным сервисом с помощью BankID или портала id.gov.ua.

Все документы, подтверждающие трудовую деятельность, можно подать заранее.

Напомним, с 1 июля в Украине в связи с повышением прожиточного минимума повысили минимальную пенсию.