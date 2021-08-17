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Перед Днем Независимости разгорелся скандал: на Аллее Героев Небесной Сотни установили антураж СССР

17 августа 2021, 13:41

В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни установили автоматы с газировкой и колючую проволоку.

"Самое вкусное советское мороженное" появилось в центре Киева / facebook.com/yuri.biriukov

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни накануне Дня Независимости обустроили локацию, которая вызвала возмущение в соцсетях.

Место гибели патриотов на Майдане "украшают" фанерные коробки, с интерьерами советских "хрущевок". Кроме того, можно увидеть автоматы с газировкой за 3 копейки и другие атрибуты советской жизни.

"Это на Алее Героев Небесной Сотни нам Квартал 95 решил устроить выставку про "самое вкусное советское мороженное", "самую вкусную газировку по 3 копейки" и вот это все", - написал Юрий Бирюков в Facebook.

Как написал Владислав Гребельник в Facebook, строители, работающие на месте заявили, что на локации будут снимать кино. Охрана отметила, что на День Независимости Украины планируют показать страну во времени, в том числе и времен СССР.

На фотографиях можно увидеть, что локация с советским антуражем перекрывает собой мемориал с портретами погибших на Майдане на Аллее Героев Небесной Сотни.

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Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на скандальную выставку.

"Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента", - отметил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Читайте такжеВ МВД рассказали, как пройдет парад ко Дню Независимости

Кличко отметил, что распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов.

"Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию"", - добавил Кличко.

Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

Виталий Кличко День Независимости Украины
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