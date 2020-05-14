В МИД пояснили переговоры РФ и Германии за спиной Украины

Дмитрий Кулеба заверил, что переговоров за спиной Украины не было / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что визит куратора переговоров от РФ по Донбассу Дмитрия Козака в Берлин состоялся не тайно, а с согласия украинской стороны.

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии РБК-Украина, данные переговоры случились не спонтанно, а по веской причине.

По словам дипломата, вызывало беспокойство отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Поводом для визита стала инициатива Украины о повышении уровня представительства Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что обсудил переговоры с немецким коллегой, что впоследствии позволило привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Украина знала о подготовке переговоров между Германией и Россией по украинскому вопросу. Также Киеву сообщат о результатах визита Козака в Берлин.

"У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", — добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина очень благодарная Германии за участие в привлечении страны-агрессора к диалогу и поиску конструктива.

Как ранее сообщалось, Козак 13 мая прибыл в Берлин для обсуждения с немецкой стороной ситуации на востоке Украины. Визит куратора РФ по переговорам на Донбассе состоялся, несмотря на пандемию коронавируса, которая бушует во всем мире.

Позже Козак раскрыл детали внезапной официальной поездки в Берлин по украинскому вопросу.