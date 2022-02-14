Переговоры Шольца и Путина: РФ может получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет - The Guardian

Олаф Шольц посетит с визитом Киев и Москву / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, посетит с официальным визитом Киев, а во вторник, 15 февраля, отправится в Москву.

Издание The Guardian сообщило со ссылкой на источники, что Шольц собирается обсуждать с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Перед вылетом в Украину Шольц заявил, что Германия требует от России "признаков немедленной эскалации".

"Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - сказал канцлер Германии и заявил о намерении выразить "неизменную солидарность и поддержку Украине" во время визита в Киев.

По данным The Guardian, Зеленский и Шольц обсудят, как Германия может помочь стабилизировать экономику Украины после того, как заявления западных стран о риске вторжения РФ сказались на ее валюте.

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В правительственных кругах Германии в воскресенье говорили об "очень тревожной картине" на границе с Украиной. При этом там отвергли предположение, что поездка Шольца представляет собой "последнюю попытку" предотвратить войну.

Как сообщили источники в правительстве Германии, Шольц предложит Путину "диалог" и попытается выяснить, в чем причина недовольства России. Кроме того, вероятно, он подчеркнет, что вступление Украины в НАТО не является реалистичной перспективой в ближайшем будущем. Поэтому в качестве компромисса Россия может получить гарантии того, что Украина не вступит в НАТО "в ближайшие 10 лет".

Как сообщал Главред, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 допустил отказ от членства Украины в НАТО, чтобы не было войны с РФ.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, Пристайко ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

По словам Пристайко, Украина "может проявить гибкость".

В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали заявление Вадима Пристайко. В частности, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что эти слова вырваны из контекста.

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