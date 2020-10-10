УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Переход на дистанционное обучение: Шкарлет рассказал, кого коснется

10 октября 2020, 18:28

МОН направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение

школа
Сергей Шкарлет рассказал о переходе на дистанционное обучение / Фото: УНИАН

Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал рекомендацию по переходу учреждений образования на дистанционное обучение.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, 12 октября Министерство образования и науки направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение, однако не будет никого заставлять вводить "дистанционку".

Рекомендательное письмо в первую очередь будет касаться "оранжевых зон" карантина и регионов, где сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Мы, конечно же, будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать... Мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить. Уже же давно осуществилась децентрализация", - сказал Шкарлет.

Врио министра отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учреждениях образования.

"Я призвал быть ответственными всех, независимо от того, будь то школа или заведение высшего образования. Университеты давно, большинство из них находятся на дистанционном обучении для того, чтобы осуществить социальное дистанцирование", - добавил он.

Читайте такжеШколы – на замок: эксперт спрогнозировала сроки перехода на дистанционное обучение

Ранее Шкарлет заявил о том, что в Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.

Как написал он в своем Telegram-канале, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

  • За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 5 тысяч 728 человек.
  • Были госпитализированы 990 человек - это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости.
  • На сегодняшний день, по словам министра, в украинских больницах находится более 19 тысяч пациентов с уже подтвержденным COVID-19, или еще неподтвержденным, но с симптомами коронавирусной болезни.
  • За все время в Украине заболели 256 тыс. 266 человек.
  • В общей сложности выздоровели 112 тыс. 570 человек, а летальных исходов - 4 тыс. 887.
дистанционное образование коронавирус карантин в школах Сергей Шкарлет
Сейчас вы просматриваете новость «Переход на дистанционное обучение: Шкарлет рассказал, кого коснется». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:49
Известный российский актер попал в больницу из-за "дичайшей" боли
18:28
Переход на дистанционное обучение: Шкарлет рассказал, кого коснется Видео
18:19
Во Львове умер известный украинский писатель
18:03
Гороскоп для всех на 11 октября: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
17:49
"Мы идем до конца": Алиев не исключил силового сценария в Карабахе Видео
17:45
ВСУ взяли на вооружение первый отечественный беспилотник Видео
17:42
Коронавирус "атаковал" всю семью Андре Тана: назван источник Covid-19 Видео
17:16
"Поговорить на свободе смелости не хватило": Лукашенко в СИЗО провел неожиданную встречу Видео
16:42
Инфекционист рассказала, как победить коронавирус Видео
16:35
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
16:28
На Днепропетровщине "слугу народа" подловили на курении травки Видео
16:04
Врач поведала, когда можно общаться с переболевшим Covid-19 без риска заразиться Видео
16:03
"Замочить лапти и боярышник по вкусу": "слуге народа" дали "рецепт" российской вакцины от Covid-19
16:02
Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли актуально
16:00
Кернесу приписали потерю дара речи: как отреагировали в Харьковском горсовете Видео
15:32
"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии Видео
15:06
В МИД России открестились от Новичка и повесили всех собак на Запад Видео
14:50
Шкарлет заявил о дистанционном обучении детей: названы сроки Видео
14:40
"Денег долго не увидите": астролог сказал, кто тяжело возвращает долги Видео
14:30
Врач объяснила, какой тест на коронавирус самый точный
14:25
Кровавые протесты в Кыргызстане: силовики задержали экс-президента Атамбаева Видео
14:09
Ким Чен Ын в европейском костюме появился на военном параде в Пхеньяне Видео
14:05
"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина Видео
14:00
Лещенко назвал одного из депутатов, которые незаконно давят на НКРЭ
13:45
Журналист объяснил, чего Путин хочет от любого президента Украины
13:43
Не щадили ни женщин, ни стариков: в России ОМОН силой разогнал мирный митинг Видео
13:10
"Смерть из-за пива или вопроса": в Киеве у метро забили до смерти человека – СМИ
12:55
Путин хочет уйти с Донбасса красиво, и ему нужно помочь – бывший депутат Госдумы РФ Видео
12:10
Не продержались и часа: перемирие в Карабахе уже нарушено Видео
11:57
Коронавирус в России побил свежий антирекорд Видео
11:53
Дармовые тесты на Covid-19 люди с улицы в частных лабораториях не получат - Степанов Видео
11:44
Как сходить в кафе во время карантина: в Минздраве озвучили правила Видео
11:26
"Рекорды семь дней подряд": коронавирус в Крыму разбушевался
11:11
Война в Нагорном Карабахе поставлена на паузу: официально вступило в силу перемирие Видео
11:10
Антирекорд коронавируса: за сутки госпитализировали почти тысячу украинцев с Covid-19 Видео
10:41
Почему в Китае больше нет коронавируса мнение
10:34
Врач предупредил, когда маска не спасет от коронавируса
10:20
Нагорный Карабах на пороге перемирия: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в атаках Видео
10:06
Гороскоп для всех на 10 октября 2020: спутник жизни и "проблемная" зависть Видео
09:50
Трамп рассказал, какие симптомы коронавируса у него были Видео
09:47
В Киеве за сутки выявили еще полтысячи заразившихся коронавирусом горожан Видео
09:11
В Слуге народа заговорили о закупке российской вакцины от Covid-19
08:57
Коронавирус в Украине 10 октября: более 100 смертей и громадное число больных Видео
08:47
Лукашенко - отсохшая болячка Беларуси мнение
08:45
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
08:37
Выборы в США: вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили Видео
08:33
Омские врачи растолковали анализы отравленного Навального Видео
07:58
Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода Видео
07:18
Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан договорились о перемирии Видео
06:52
Украинцев накажут осенним карантином мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять