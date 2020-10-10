Переход на дистанционное обучение: Шкарлет рассказал, кого коснется

Сергей Шкарлет рассказал о переходе на дистанционное обучение / Фото: УНИАН

Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал рекомендацию по переходу учреждений образования на дистанционное обучение.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, 12 октября Министерство образования и науки направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение, однако не будет никого заставлять вводить "дистанционку".

Рекомендательное письмо в первую очередь будет касаться "оранжевых зон" карантина и регионов, где сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Мы, конечно же, будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать... Мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить. Уже же давно осуществилась децентрализация", - сказал Шкарлет.

Врио министра отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учреждениях образования.

"Я призвал быть ответственными всех, независимо от того, будь то школа или заведение высшего образования. Университеты давно, большинство из них находятся на дистанционном обучении для того, чтобы осуществить социальное дистанцирование", - добавил он.

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Ранее Шкарлет заявил о том, что в Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.

Как написал он в своем Telegram-канале, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.