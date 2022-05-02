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Перемололи сотни орков: в результате удара ВСУ под Изюмом уничтожено 30 офицеров РФ

2 мая 2022, 00:08

В результате ударов ВСУ за пять суток почти 200 убитых среди оккупантов, однако эта цифра может быть больше.

ВСУ
ВСУ разгромили командный пункт РФ / Макс Левин

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об ударе Вооруженных сил Украины по командному пункту российских оккупантов в Харьковской области.

Как подчеркнул он в интервью правозащитнику Марку Фейгину, в результате удара по командному пункту под Изюмом среди оккупантов много потерь.

По его данным, в результате ударов ВСУ за пять суток почти 200 убитых среди оккупантов, однако эта цифра может быть больше.

"Минимум убито 30 старших офицеров, погиб старший офицер командующий пунктом управления, ликвидирован элитный российский спецназ выполнявший охрану кого-то серьёзного (офицера РФ, - ред.), множество убитых. Был ли там Герасимов - точно пока нельзя сказать", - добавил Арестович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

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Харьковская область Изюм Алексей Арестович война России и Украины
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