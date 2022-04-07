Первым "посыпется" МИД РФ: Арестович рассказал, с чего начнется развал российской власти

Арестович предсказал развал российской власти / Фото Reuters, Facebook

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы.

По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

"Многие российские послы приходят к нашим послам и говорят: "Вы не подумайте, мы не такие, это там уроды. Давайте мы вам немножко информации дадим. Расскажем. Покаемся", - сказал Арестович в эфире программы Фейгин Live на YouTube.

Он добавил, что следом за послами "посыпется" МИД РФ, следующие на очереди – спецслужбы.

"Они быстрее соображают во всех этих играх, чем все остальные", – объяснил он.

Как сообщал Главред, волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что Россия проиграла первый этап войны. Оккупанты перегруппировываются и отходят в Беларусь, а оттуда их перебрасывают на восточное и южное направления, на Донбасс и Мариуполь. На киевском направлении повторного броска не будет до тех пор, пока Россия не решит свои задачи на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. По его словам, если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

В Министерстве обороны США считают, что Украина может выиграть войну против России. В Пентагоне отметили, что украинцы это уже доказали.

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