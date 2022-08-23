Петиция в поддержку Корбана: власть Днепра заставляет бюджетников ставить подписи – политолог

Геннадий Корбан / dnepr

Работников муниципальных органов и коммунальных предприятий Днепра заставляют подписать петицию к президенту Владимиру Зеленскому в поддержку Геннадия Корбана. В чатах людей призывают сделать "правильный выбор" и требуют отчета о поставлена подпись. Об этом в колонке для сайта "site.ua", рассказал директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь, передает focus.ua.

Политолог отметил, что такая информация появилась в местных телеграм-каналах, где люди делятся скриншотами с призывами от представителей власти. Автор колонки привел и другие факты задействования городской властью Днепра админресурса.

"Бесцеремонность и наглость днепровской власти не знают границ: на официальном сайте горсовета появилась пошаговая видеоинструкция "Как правильно проголосовать за Корбана". А на страницах коммунальных СМИ – рекламные баннеры "Поддержи Корбана – защити Днепр". Вроде: "Есть Корбан, есть Днепр!"Не напоминает одну соседнюю страну-агрессора?",- отметил Дмитрий Левусь.

Эксперт сравнил это с временами Януковича, когда бюджетников из южных и восточных регионов Украины свозили в Киев на так называемый "Антимайдан". Он также напомнил, что ранее журналисты разоблачали Корбана в концентрации в своих руках неформальной власти в Днепре.

"В 2019-м Геннадия Корбана СМИ называли не иначе как "теневым мэром" Днепра. Он сам таким "титулом" щеголял: в интервью журналистам" Бигус.инфо" говорил, что не возражает, чтобы его так звали. В том же расследовании "Бигус.инфо" речь шла о том, что элитный жилой центр "Амстердам" в Днепре, где жил Корбан, превратился в "теневую мэрию" – туда как на работу ездили чиновники госадминистрации и депутаты горсовета, – отметил Дмитрий Левусь. – Похоже на то, что за последние годы ничего не изменилось и Борис Филатов оставался "декоративным" мэром, когда реально городом управлял его бизнес-партнер".

По мнению политолога, в условиях войны такая теневая организация власти может угрожать национальной безопасности.

"Не чудо, что в Украине таких сомнительных "элит" вызывает беспокойство у западных партнеров, которые, в частности, заинтересованы в том, чтобы их оружие и гуманитарная помощь оказывались, по крайней мере, в руках официальных представителей власти, а не в полукриминальных элементов, которые могут сотрудничать с врагом. Поэтому и Владимир Зеленский, похоже, не пересмотрит свое решение относительно гражданства Корбана, потому что от этого решения зависит несколько больше, чем судьба одного бизнесмена", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее политолог Олег Лисный выразил мнение, что решение о лишении Геннадия Корбана гражданства могло быть принято президентом под давлением западных партнеров. В прошлом году американский аналитический центр "Atlantic Council" выражал беспокойство из-за деятельности Корбана, которого называли причастным к "региональным олигархическим сетям".

Владимир Зеленский прекратил гражданство Геннадия Корбана и еще девять человек 18 июля. Указ не был официально обнародован. 22 июля Корбана не пустили в Украину, а его паспорт – изъяли. Бизнесмен обратился к президенту, призвав его "разрешить недоразумения".

13 августа мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook призвал подписывать петицию на сайте главы государства о пересмотре решения о прекращении гражданства Геннадия Корбана.