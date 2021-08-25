Пить или не пить: стало известно, как очищают воду для киевлян

Вода в Киеве очищается по современным технологиям / УНИАН

В столице для очистки воды за последних два года модернизировали Днепровскую водопроводную станцию, в ближайших планах модернизация - Деснянской. Таким образом в Киеве 40% водопроводной воды очищается методом бесхлорных технологий, которые используют в Европейском Союзе.

Как сообщает КГГА со ссылкой на Киевводоканал, это также стало возможным благодаря строительству завода по производству диоксида хлора.

Кроме того, за это время были модернизированы 14 артезианских насосных станций, на которых производится средство для очистки воды под названием гипохлорит натрия.

В КГГА отмечают, что обеззараженная таким методом вода до подачи в сеть сохраняется в надлежащих условиях и совершенно не теряет своего качества.

В частности, говорится о том, что Киевводоканал реконструировал резервуар чистой воды емкостью 5 тысяч кубометров на Днепровской водопроводной станции. Для этого были использованы немецкие материалы, которые должны прослужить еще как минимум полвека.

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В рамках модернизации Деснянской водопроводной станции все население столицы будет получать питьевую воду высокого качества, обеззараженную по современным европейским технологиям.

Напомним, ранее стало известно, что главная водная артерия Винницы и всей области - река Южный Буг в конце текущего лета стала настоящей напастью для местного населения. Водоем начал цвести и из-за этого в городе появился крайне неприятный запах. Эту же воду горожане используют как питьевую, но в последнее время опасаются готовить еду из нее.

Также ранее в Минэкологии заявили о большом количестве препаратов от коронавирусной инфекции в пробах воды из украинских рек. В частности, в главных реках страны обнаружили остатки медпрепаратов, которые используются для лечения COVID-19.