Пленный "вагнеровец" отказался от обмена и перешел в РДК: Пригожин в бешенстве

Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнера", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК.

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Бывший наемник ЧВК Вагнера Владислав Измайлов перешел в РДК / Скриншот

Один из пленных наемников бандформирований ЧВК Вагнера Владислав Измайлов отказался возвращаться в Россию и стал бойцом Русского добровольческого корпуса, который ведет вооруженную борьбу против режима Владимира Путина.

Как рассказали в Telegram РДК, командир Денис WhiteRex присутствовал на процедуре обмена пленными.

"Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды Российского Добровольческого Корпуса", — отмечается в сообщении.

При этом один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнера", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок Измайлов сможет продолжить службу в рядах РДК, отметили российские ополченцы.

"Учитывая указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК "Вагнера" и другим частным военизированным формированиям, которые готовы бороться за новую Россию против кровавой стаи Путина, последовать примеру Владислава!", — добавили в РДК.

Смотрите видео - пленный вагнеровец отказался возвращаться в РФ:

Владислав Измайлов отказался возвращаться в РФ / Скриншот

Реакция главаря Вагнера Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что один из его наемников отказался от обмена пленными и перешел на сторону РДК. Измайлов, по словам Пригожина, бывший заключенный.

"Действительно, Владислав Измайлов прибыл в ЧВК "Вагнер" из Самарской колонии и в ноябре-месяце попал в плен", — сказал он.

При этом Пригожин назвал Измайлова "предателем" и намекнул на "традиционный" метод расправы в ЧВК в таких случаях - кувалду.

"Владислав Измайлов - предатель. И я уверен, что понесет достойное наказание согласно всем традициям ЧВК "Вагнер". Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою", — добавил главарь бандформирований ЧВК Вагнера.

Напомним, ранее Игорь Гиркин заявил, что ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ. "Стрелок" пояснил, что тыловые центры "вагнеровцев" расположены во многих регионах РФ, вдали от границ с Украиной.

Ранее эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на Кремль. Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин является представителем одной из группировок внутри полукриминального режима в РФ, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФ. Наемников в мае обстреляли российские военные, и опубликовал видео с задержанным подполковником Вооруженных сил РФ, которого он обвинил в этом обстреле.

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