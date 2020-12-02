"Почему не кастрюлю?!": Елка в шляпе – почему все смеются над главной елкой Украины

Елка в шляпе - как выглядит главная елка Украины и почему над ней смеются / Facebook Игоря Добруцкого

В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Фото новогодней красавицы постепенно просочились в сеть – и тут грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.

Новогодняя елка 2021 в Украине уже стала уникальной – хотя бы потому, что в этом году впервые устанавливают искусственное дерево. А тут еще и декор решили сменить столь радикально.

Шляпа волшебника весит 58 килограммов, она желтого цвета. И у многих ее волнистая форма вызвала ассоциации с презервативом. Другие задаются вопросом, с чем связан столь странный выбор головного украшения.

Напомним, что "шляпой" принято называть человека, который упустил выгодную возможность или легкодоступную практическую выгоду. Отсюда и пошло слово "прошляпить" (то есть упустить что-то хорошее, выгодное).

"В Киеве вместо Вифлиемской звезды на елку водрузили хогвартскую Сортировочную шляпу.

— Только не Слизерин… Только не Слизерин…

— Ты уверен? Точно? Ну что ж… Гр… Бобруйское тракторное училище!!!

Непонятно только, почему не кастрюлю?! Было бы гораздо аутентичнее!" – пишет пользовательница Татьяна Монтян.

В комментариях ей вторят:

Почему презерватив напоминает?

А ермолку с пейсами слабо было?

По идее, оттудава должен выпрыгнуть Сеня Кролик (имеется в виду бывший премьер Арсений Яценюк – ред.). Шото его сильно много в последнее время.

Политический эксперт Денис Гороховский сообщил, в Киеве продолжают монтаж главной новогодней елки страны, и добавил: "Вот максимально согласен. Шляпа – это символ всего. Символ года, символ страны, символ всего, что происходит. Просто шляпа".

Отметим, что верхушка елки сделана из светящихся гирлянд и лозы. Высота елка по окончанию монтажа составит 31 метр в высоту, а зажгут ее традиционно 19 декабря – в День святого Николая.