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Почему "распухли" январские платежки за коммуналку: в КГГА назвали причину

10 февраля 2021, 11:50
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Суммы в платежках за отопление и горячую воду связаны с отсутствием так называемой газовой скидки, которая в среднем прошлой зимой составила 24,5%.

Киев тарифы
За коммунальные услуги придется платить больше / УНИАН

Киевляне получили платежки за коммуналку за январь 2021 и были неприятно удивлены – стоимость услуг отопления и горячей воды выросла.

Директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Костянтин Лопатин на брифинге 10 февраля объяснил, что рост суммы в платежках связан с отсутствием так называемой газовой скидки, которая в среднем прошлой зимой составила 24,5%. Сами же тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения остались неизменными с января 2019 года. Они составили 1654 грн за Гкал и 97,89 грн за кубометр соответственно.

"В этом отопительном сезоне стоимость отопления и горячей воды изменилась в большую сторону по сравнению с предыдущим отопительным сезоном за счет отсутствия так называемой газовой скидки, которая регламентировалась постановлением Кабмина. В январе 2020 года суммарная сумма к оплате была уменьшена за счет удешевления природного газа на 18%. В этом январе тенденция наоборот - газ дорожает, такой скидки не предусмотрено", - заявил Лопатин.

Он уточнил, что разница между начислениями за декабрь 2020-го и январь 2021-го отличается на 10% в сторону увеличения.

Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • 10 февраля премьер-министр Украины заявил, что в отопительном сезоне 2020-2021 в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду.
  • По его словам, подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.
  • Глава Кабмина Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
  • В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

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