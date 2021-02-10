Почему "распухли" январские платежки за коммуналку: в КГГА назвали причину

За коммунальные услуги придется платить больше / УНИАН

Киевляне получили платежки за коммуналку за январь 2021 и были неприятно удивлены – стоимость услуг отопления и горячей воды выросла.

Директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Костянтин Лопатин на брифинге 10 февраля объяснил, что рост суммы в платежках связан с отсутствием так называемой газовой скидки, которая в среднем прошлой зимой составила 24,5%. Сами же тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения остались неизменными с января 2019 года. Они составили 1654 грн за Гкал и 97,89 грн за кубометр соответственно.

"В этом отопительном сезоне стоимость отопления и горячей воды изменилась в большую сторону по сравнению с предыдущим отопительным сезоном за счет отсутствия так называемой газовой скидки, которая регламентировалась постановлением Кабмина. В январе 2020 года суммарная сумма к оплате была уменьшена за счет удешевления природного газа на 18%. В этом январе тенденция наоборот - газ дорожает, такой скидки не предусмотрено", - заявил Лопатин.

Он уточнил, что разница между начислениями за декабрь 2020-го и январь 2021-го отличается на 10% в сторону увеличения.

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