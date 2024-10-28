Почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский может иметь российское гражданство - документ

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Опубликованы копии российского паспорта и ответ на запрос федеральной миграционной службы РФ, которые свидетельствуют о том, что по состоянию на 13 июня 2023 года IT-предприниматель Николай Удянский, который с 1 марта 2023 года занимает должность почетного консула Румынии в Харькове, имел действующий заграничный российский паспорт.

Об этом в своем блоке на сайте "Цензор.нет" сообщил журналист Михаил Шнайдер. Он обратился в МИД и СБУ с просьбой прокомментировать скрин-копии документов, которые оказались в его распоряжении.

"Это - российский паспорт почетного консула Румынии в Харькове Николая Удянского. Второй документ - ответ на электронный запрос федеральной миграционной службы РФ, который подтверждает действительность документа по состоянию на июнь 2023 года", - сообщил автор блога.

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По его словам, сейчас паспорт уже отсутствует в доступных российских базах поскольку, во-первых, срок действия паспорта закончился в июле 2023 года, во-вторых, сокрытию информации о российском гражданстве могли способствовать органы власти рф. Журналист напомнил, что в СМИ была опубликована информация о контактах Николая Удянского с представителями российской власти.

"По данным СМИ, Удянский контактировал с окружением Кадырова из клуба "Ахмат", принимал награды из рук ученицы Лаврова, поддерживает отношения с задержанным во Франции главарем одной из самых дерзких ОПГ "Залютинские" Митровым", - продолжает Михаил Шнайдер.

Автор блога привел свидетельства того, что Николай Удянский проживал и работал в РФ.

"Также есть ряд других побочных доказательств, указывающих на то, что Удянский проживал в России и вел там бизнес. В частности, там работала его крипто-пирамида "Единаркоин", имела сеть офисов и рекламировалась с помощью Дмитрия Медведева и Ольги Бузовой, что описал экономист Борис Кушнирук. Думаю, что мало кто сомневается в том, что подобный бизнес в России возможен только под крышей силовиков, и наличие паспорта здесь тоже необходимо", - отмечает журналист.

Автор блога считает, что приведенная информация содержит достаточно фактов относительно возможного российского гражданства Николая Удянского, которые должны проверить МИД и СБУ.

"Аргументов в пользу того, что в момент, когда в марте 2023 года Удянский был назначен почетным консулом, он имел действующий российский паспорт и был гражданином России - более чем достаточно. Более того, есть вероятность, что этот человек до сих пор имеет российское гражданство, поскольку прекращение действия его паспорта в июле 2023 года отнюдь не лишает его гражданства РФ", - подытожил Михаил Шнайдер.

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