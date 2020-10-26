Под Днепром члены избиркома уничтожали неиспользованные бюллетени топором

Под Днепром бюллетени рубали топором / Facebook

В Днепропетровской области в поселке Аулы члены избирательной комиссии решили странным способом избавится от неиспользованных бюллетеней. Так, вместо ножниц члены избиркома отрезали уголки бюллетеней топором.

"В Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени! Настоящая особенность! "Полный провал"", - написала в Facebook Наталья Кобзар.

Пользователи в соцсети оценили этот способ как простой и быстрый.

"Снятие негативных эмоций методом погашения неиспользованных бюллетеней! Топором! Наверное эмоции зашкаливали!", - пишут пользователи сети.

Кроме того, в Днепре на одном из избирательных участков бюллетени решили хранить в кастрюле вместо сейфа.

"Сейф слишком мал для такого количества бюллетеней, поэтому пришлось использовать кастрюлю",- рассказала председатель участковой избирательной комиссии Людмила Волнянская.

По ее словам, на участке зарегистрированы 1285 избирателей, это около 5000 бюллетеней.

При этом в полиции отметили, что все избирательные участки Днепропетровской области завершили работу без нарушений.

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