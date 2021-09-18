"Под футболкой все синее": в Борисполе сын жестоко избил до смерти отца-тирана

В Борисполе сын жестоко избил до смерти отца-тирана / ua.depositphotos.com

Жестокое убийство произошло в Борисполе Киевской области – там 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой мужчина уже неоднократно поднимал руку на отца, были случаи, что тот даже лежал в больнице после избиения.

Как рассказала соседка, 32-летний Валентин начал стучать к ним рано утром и просил вызвать скорую. Напуганная женщина подумала, что его 50-летнему отцу стало плохо, и побежала в их квартиру, сообщают Факти.ICTV.

"Он лежит на полу — Витька, Валик плачет... Подняли ему футболку, а там все синее у него, наверное, ногами бил. Вот так прям синяки...", — поведала женщина.

Она отметила, что 32-летний Валентин пытался спасти отца, и делал ему непрямой массаж сердца. На место происшествия также прибыли медики, но мужчина скончался, поэтому медики вызвали полицию.

Полицейским сын умершего рассказал, что когда он пришел домой, отец уже лежал на полу. Но девушка подозреваемого его алиби опровергла.

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"Когда сын понял, что произошло, он испугался и придумал себе алиби. Установили свидетелей, которые видели, как накануне вечером сын избил своего отца, то есть алиби было опровергнуто", — рассказала сотрудница Бориспольского районного управления полиции Елена Кравчук.

Соседи семьи вспоминают, что Валентин всегда был агрессивным и не щадил отца. В частности, был случай, когда мужчина лежал в больнице после избиения, и там ему зашивали лицо. Кроме того, однажды мужчина выбросил из окна свою собаку.

При этом соседи обратили внимание и на то, что сам погибший был тираном, постоянно пьянствовал и избивал сына и покойную жену.

Следствие по делу продолжается. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

В случае доказательства причастности 32-летнего Валентина к смерти отца ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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