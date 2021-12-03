Под Львовом загорелся костел, столб дыма видно за километры

Под Львовом горит костел / ГСЧС

В Брюховичах возле Львова вспыхнул масштабный пожар в костеле. Ликвидация огня продолжается.

Как сообщает ГСЧС Львовской области, пожар возник в 13:43. Около 15:00 его удалось локализовать на площади 180 кв. м. Во время тушения пострадал один человек.

С огнем боролись 44 спасателя, было привлечено 11 единиц спецтехники.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно пожар и столб дыма, который заметно за километры.

Напомним, ранее на Львовщине горели склады. Спасатели почти два часа работали над локализацией возгорания в селе Солонка.

Также жуткий инцидент на Львовщине произошел в городе Червоноград. 30-летний художник, рисуя картину, получил 50% ожогов тела. Его срочно госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.

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