Под обстрелами спасал защитников Мариуполя: из плена вернулся талантливый хирург и рефери

12 апреля 33-летний футбольный судья и врач Дмитрий Кубряк попал в плен к российским оккупантам и находился там более пяти месяцев.
В рамках обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 21 сентября, домой вернулся футбольный 33-летний судья и врач Дмитрий Кубряк. В мирное время он совмещал профессию рефери (работал на поединках Первой лиги) и талантливого хирурга.
После начала полномасштабного вторжения России Дмитрий, несмотря на обстрелы и массовые бомбардировки, спасал жизни защитников Мариуполя. 12 апреля попал в плен к оккупантам и находился там более 5 месяцев.
О возвращении Кубряка на своей странице в Facebook рассказал президент УАФ Андрей Павелко, сообщив, что футбольный арбитр и храбрый врач-нейрохирург освобожден из плена.
"Освобожден вместе с другими героями-защитниками Мариуполя, среди которых есть футбольные ультрас разных украинских клубов, и их военными руководителями Денисом Прокопенко ("Редис"), Сергеем Волынским ("Волына") и Святославом Паламарем ("Калина")", – написал Павелко.
Обмен пленными между Украиной и Россией
Вечером 21 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных, в том числе и 108 бойцов "Азова" .
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь были ранены во время российского теракта в Еленовке.
"В общей сложности 215 героев! Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие", - сказал Зеленский.
И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина.
Позже был опубликован полный список украинских военнопленных, которых обменяли на россиян.
Другие новости:
- "Это как попасть в западный Берлин": пленные боевики "ЛДНР" отказываются от обмена
- "Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный Донецк
- "Предательство": россияне разразились истерикой из-за обмена пленными в день объявления мобилизации