Под обстрелами спасал защитников Мариуполя: из плена вернулся талантливый хирург и рефери

Дмитрий Кубряк был в плену более пяти месяцев / Фото facebook.com/andriy.pavelko, СБУ

В рамках обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 21 сентября, домой вернулся футбольный 33-летний судья и врач Дмитрий Кубряк. В мирное время он совмещал профессию рефери (работал на поединках Первой лиги) и талантливого хирурга.

После начала полномасштабного вторжения России Дмитрий, несмотря на обстрелы и массовые бомбардировки, спасал жизни защитников Мариуполя. 12 апреля попал в плен к оккупантам и находился там более 5 месяцев.

О возвращении Кубряка на своей странице в Facebook рассказал президент УАФ Андрей Павелко, сообщив, что футбольный арбитр и храбрый врач-нейрохирург освобожден из плена.

"Освобожден вместе с другими героями-защитниками Мариуполя, среди которых есть футбольные ультрас разных украинских клубов, и их военными руководителями Денисом Прокопенко ("Редис"), Сергеем Волынским ("Волына") и Святославом Паламарем ("Калина")", – написал Павелко.

Дмитрий Кубряк освобожден из плена / Фото facebook.com/andriy.pavelko

Обмен пленными между Украиной и Россией

Вечером 21 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных, в том числе и 108 бойцов "Азова" .

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь были ранены во время российского теракта в Еленовке.

"В общей сложности 215 героев! Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие", - сказал Зеленский.

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина.

Позже был опубликован полный список украинских военнопленных, которых обменяли на россиян.

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