УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Северодонецком ВСУ отразили штурм РФ: враг отступил с потерями

17 мая 2022, 07:56

Оккупанты не имели успеха на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

война, вторжение, ВСУ
Украинские военные отразили вражескую атаку / Фото Reuters

Российские оккупанты укрепляют свои позиции на восточных рубежах Украины для недопущения Вооруженных сил Украины на эти территории, сообщает пресс-служба Генерального штаба.

"На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании пришествия подразделений Сил обороны. На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении - осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление", - говорится в оперативной сводке Генштаба в Facebook.

Отмечается, что авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

Также продолжает сохраняться угроза нанесения по Волынскому и Полескому направлениях с территории республики Беларусь ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

Кроме того, на Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участок украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Донецком направлении российские военные продолжают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применятьавиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево и усиливает группировку войск.

Вместе с тем, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино.

Также оккупанты не имели успеха на Бахмутском (н.п.Вискрива), Авдеевском (н.п.Каменка, Кураховском (н.п.Угледар) направлениях.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

В Генштабе добавили, что на Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

Читайте такжеВооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

Смотрите онлайн новости Донбасса

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 27 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

Читайте такжеРашисты разбегались как тараканы: ВСУ мощным ударом с "салютом" разнесли позиции врага

Читайте еще:

viber
Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Популярное
За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеЗа доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке Гороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарованиеГороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование Идет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из УкраиныИдет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из Украины Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиакаЖенский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуОккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границу
Поддержите Главред

Последние новости

07:56

Под Северодонецком ВСУ отразили штурм РФ: враг отступил с потерями

07:53

На Юге Украины уничтожен склад боеприпасов и три десятка оккупантов возле Чернобаевки

07:26

Войска РФ отброшены на 20 км от Харькова - комбат спецподразделения Kraken

06:51

Под утро оккупанты нанесли ракетные удары сразу по трем областям Украины: первые подробности

06:29

Почему Турция не хочет пускать Финляндию и Швецию в НАТОмнение

Реклама
04:05

Военный эксперт назвал два фактора, которые приближают победу Украины в войнеВидео

04:02

Сильно изменился: на Александра Эллерта "наехали" за отказ от украинского языка

03:42

Как неловко получилось: российская Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов

03:10

Ученые рассказали, каким опасным заболеванием могут заразиться владельцы кошек

03:05

Андрей Макаревич показал Аллу Пугачеву и Бориса Гребенщикова на вечеринке в Израиле

02:37

Киев в опасности: астролог дал неожиданный прогноз о войне в Украине

02:02

Можете остаться без денег: что категорически нельзя хранить в кошельке

01:32

Эксперт объяснил, как и почему русские изменили методы войны против ВСУ

00:51

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:41

Победа Украины на Евровидении: Соседов побредил о фашизме и прокомментировал победу Kalush Orchestra

00:35

Литовская конкурсантка эмоционально отреагировала на ноль от украинского жюри на Евровидении-2022

00:26

Эвакуация военных из Азовстали: вывезли более 200 человек, их обменяютВидео

00:16

В Буче художница "превращает" отверстия от пуль в цветы

00:02

Кремль морально готовит население к сдаче Крыма - АрестовичВидео

00:01

Приходько призналась, что ей не стыдно от того, что она на Евровидении представляла Россию

Реклама
16 мая, понедельник
23:58

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

23:39

"Все мои братья с оружием": Притула рассказал, как он справляется с войной

23:38

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни: названы опасные датыВидео

23:24

Дмитрий Танкович рассказал, почему Оксана Марченко "некомфортный человек"

23:24

Почему Путин отказывается от переговоров с Зеленским: ответ ОП

23:05

Полякова показала Новый патриотичный лук "фешн кутюр"

23:00

Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине: на что пойдут деньгиВидео

22:56

Изнасиловали беременную и 83-летнюю бабушку: жители Херсонщины рассказали об ужасах оккупацииВидео

22:35

Путин терпит поражение в битве за Украину и может пойти новой войной на Грузию – CNN

22:28

Под Киевом нашли еще одно захоронение, среди убитых гражданин ЧехииВидео

21:52

В Украине ударят заморозки: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

21:33

Эрдоган резко высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТОВидео

21:33

"Уступки" по Крыму и Донбассу в обмен на остановку войны: в МИД сделали заявление о позиции КиеваВидео

21:31

Рашисты разбегались как тараканы: ВСУ мощным ударом с "салютом" разнесли позиции врагаВидео

21:30

"Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ

20:47

Названы три вещи, которые должны быть в доме у каждого знака зодиакаВидео

20:47

Чем раньше Украина победит в войне, тем быстрее снизятся цены в мире - Подоляк

20:41

"Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане

20:36

"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в МариуполеВидео

20:20

Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУВидео

Реклама
20:20

"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист ГиркинВидео

19:52

Под Бахмутом оккупанты напоролись на мощную ответку ВСУ: получили по зубам и отошли с потерямиВидео

19:45

Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

19:33

Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляциимнение

19:32

Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУВидео

19:28

Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в УкраинуВидео

19:28

Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявлениеВидео

19:21

Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

19:13

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

19:11

Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смертьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять