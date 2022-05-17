Под Северодонецком ВСУ отразили штурм РФ: враг отступил с потерями

Украинские военные отразили вражескую атаку / Фото Reuters

Российские оккупанты укрепляют свои позиции на восточных рубежах Украины для недопущения Вооруженных сил Украины на эти территории, сообщает пресс-служба Генерального штаба.

"На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании пришествия подразделений Сил обороны. На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении - осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление", - говорится в оперативной сводке Генштаба в Facebook.

Отмечается, что авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

Также продолжает сохраняться угроза нанесения по Волынскому и Полескому направлениях с территории республики Беларусь ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

Кроме того, на Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участок украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Донецком направлении российские военные продолжают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применятьавиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево и усиливает группировку войск.

Вместе с тем, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино.

Также оккупанты не имели успеха на Бахмутском (н.п.Вискрива), Авдеевском (н.п.Каменка, Кураховском (н.п.Угледар) направлениях.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

В Генштабе добавили, что на Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 27 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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