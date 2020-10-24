Под Тернополем найдены мертвыми три человека: раскрыта вероятная причина гибели

Вероятнее всего, смерть людей не была насильственной, поделились в ГСЧС.
В пятницу, 23 октября, в одном из сел под Тернополем в частном доме нашли мертвыми трех человек.
Три человека найдены мертвыми в доме в селе Байковцы, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в доме не нашли признаков пожара.
Спасатели добавили, что вероятная причина гибели людей – отравление природным газом.
"23 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Байковцы… в частном жилом доме обнаружены тела трех погибших человек. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались…", – сообщили в ведомстве.
- Справка. Село Байковцы находится в Тернопольском районе Тернопольской области и занимает площадь 21,7 квадратных километров, пишет Википедия.
- Энциклопедия добавила, что согласно данным, полученным после переписи населения в 2001 году, в Байковцах проживали 1 тысяча 296 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк