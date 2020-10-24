Под Тернополем найдены мертвыми три человека: раскрыта вероятная причина гибели

На Тернопольщине в доме нашли тела трех человек / kiev.informator.ua

В пятницу, 23 октября, в одном из сел под Тернополем в частном доме нашли мертвыми трех человек.

Три человека найдены мертвыми в доме в селе Байковцы, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в доме не нашли признаков пожара.

Спасатели добавили, что вероятная причина гибели людей – отравление природным газом.

"23 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Байковцы… в частном жилом доме обнаружены тела трех погибших человек. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались…", – сообщили в ведомстве.