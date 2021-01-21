Под Запорожьем у девушек-подростков нашли наркотиков на миллионы гривен

В известной триаде "парни-музыка-наркотики" две юные барышни в Запорожской области выбрали третий вариант.
В Запорожской области у двух девушек (одна из которых была несовершеннолетней) правоохранители изъяли партию наркотиков и психотропных веществ на сумму приблизительно в 7 миллионов гривен. Об этом сообщают представители пресс-службы Национальной полиции по региону.
"Распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази занимались две подруги в возрасте 16 и 18 лет. Они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и присылали клиентам в другие области страны", ‒ заявили полицейские.
По предварительной версии событий, для реализации товара злоумышленницы использовали вымышленные паспортные данные. Одну из девушек полицейские задержали, когда она получила новую посылку. У нее во время обыска изъяли два пакета с веществом Альфа PVP общим весом около килограмма.
"Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен", ‒ заявили в полиции. Согласно украинскому законодательству, теперь девушкам грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Напомним, ранее сообщалось о том:
- В Луцке врач-гинеколог, который работал в городском родильном доме, занимался сутенерством и подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенская.
- Кроме того, мужчина осуществлял незаконные торговые операции и продавал амфетамин.