Под Запорожьем у девушек-подростков нашли наркотиков на миллионы гривен

У девушек-подростков нашли наркотиков на миллионы гривен / УНИАН

В Запорожской области у двух девушек (одна из которых была несовершеннолетней) правоохранители изъяли партию наркотиков и психотропных веществ на сумму приблизительно в 7 миллионов гривен. Об этом сообщают представители пресс-службы Национальной полиции по региону.

"Распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази занимались две подруги в возрасте 16 и 18 лет. Они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и присылали клиентам в другие области страны", ‒ заявили полицейские.

По предварительной версии событий, для реализации товара злоумышленницы использовали вымышленные паспортные данные. Одну из девушек полицейские задержали, когда она получила новую посылку. У нее во время обыска изъяли два пакета с веществом Альфа PVP общим весом около килограмма.

"Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен", ‒ заявили в полиции. Согласно украинскому законодательству, теперь девушкам грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте такжеВо все тяжкие: во львовском вузе варили тяжелый наркотик

Напомним, ранее сообщалось о том: