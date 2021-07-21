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Подался в пираты: украинец с оружием в руках захватил корабль с экипажем

21 июля 2021, 10:02

Мужчина захватил судно и потребовал изменить направление его движение - в районе порта Фуджейра (Объединенные арабские эмираты), а также выплаты выкупа.

Судно
Украинец с оружием в руках захватил корабль с экипажем / Офис генпрокурора

Правоохранители из Офиса генерального прокурора. сообщили о подозрении украинцу по факту захвата им судна в Индийском океане. Это первый случай за всю историю Украины, когда лицо привлекается к ответственности за пиратство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного прокурора.

По данным следствия, украинец из Николаевской области, будучи работником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в районах судоходства, где орудуют пираты. В июле 2020 года он прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. После чего сообщил капитану, что захватывает судно и требует изменить его курс в порт Фуджейра (ОАЭ), а также выплаты выкупа.

"Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования", - сообщили они.

После выстрела капитан корабля приказал старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования захватчика передал менеджерам компании-судовладельца. Спустя четыре дня представители компании выплатили украинцу 6 тысяч долларов США выкупа.

Украинские правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по статье 446 УК Украины (пиратство). Ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в водах Гвинейского залива у побережья Нигерии пиратами захвачен грузовой корабль Stevia албанской компании, в составе экипажа которого были граждане Украины.

Всего на танкере находился 21 член экипажа, в частности это граждане Украины, Филиппин и Румынии.

пиратство новости Украины Офис генпрокурора
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