Подкралась зрада: в Германии закончили укладывать трубы для Северного потока-2

В Германии закончили укладывать трубы для Северного потока-2/ Reuters

В исключительной экономической зоне Германии практически закончены работы по прокладке 2,6 километра газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Теперь ожидается, что начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода - но уже в исключительной экономической зоне Дании. Ее старт запланирован на середину января будущего года

В Nord Stream 2 AG утверждают, что в надлежащий срок проинформируют о своих дальнейших планах.

"О других деталях мы не можем сообщить", - заявили представители оператора.

Читайте такжеУ Путина раскрыли планы по строительству Северного потока-2

Северный поток-2 новости