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Подкралась зрада: в Германии закончили укладывать трубы для Северного потока-2

28 декабря 2020, 21:08
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Несмотря на все проблемы и все санкции, процесс строительства российского газопровода Северный поток-2 продолжается.

Северный поток-2
В Германии закончили укладывать трубы для Северного потока-2/ Reuters

В исключительной экономической зоне Германии практически закончены работы по прокладке 2,6 километра газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Теперь ожидается, что начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода - но уже в исключительной экономической зоне Дании. Ее старт запланирован на середину января будущего года

В Nord Stream 2 AG утверждают, что в надлежащий срок проинформируют о своих дальнейших планах.

"О других деталях мы не можем сообщить", - заявили представители оператора.

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Северный поток-2 новости

  • В территориальных водах Германии 11 декабря после фактически годичной паузы возобновилось строительство газопровода Северный поток-2.
  • Конгресс США принял проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает введение ограничений против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
  • Однако действующий президент США Дональд Трамп 23 декабря ветировал законопроект. Законодатели намерены преодолеть вето главы государства, так как в Палате представителей документ набрал две трети голосов.
  • Впрочем, 26 декабря трубоукладчик Фортуна, по данным портала Marine Traffic, покинул участок строительства Северного потока-2 и вернулся в порт Висмар.
новости Германии газопровод Северный поток-2
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