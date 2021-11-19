Подумал, что родители спят: 14-летиний мальчик нашел мертвыми всю свою семью на Винничине

На Винничине погибли двое взрослых и четверо детей / скриншот

В селе Марьяновка Винницкой области погибли двое родителей и их четверо детей. Обнаружил погибшую семью старший 14-летний сын.

Мальчик в этот день ночевал у бабушки и перед школой решил зайти домой. Там он и увидел мертвых родных.

Мальчик остался в живых благодаря случайности

Как рассказала староста села Наталья Остапчук, подросток остался жив благодаря тому, что в злополучную ночь остался ночевать у бабушки, которая живет неподалеку, пишет "Обозреватель".

"И утром по дороге в школу забежал домой за сумкой. Когда зашел в дом, то увидел ужасную картину – все были мертвы. Для мальчика это большой стресс. Он остался один, теперь его будет воспитывать бабушка. Нет ни родителей, ни брата, ни сестер", – говорит староста.

Бабушке сказал, что все спят

По словам местной жительницы, мальчик сначала не понял, что произошло на самом деле.

Реклама

"Он вернулся к бабушке и сказал, что родители спят. Бабушка удивилась, время уже такое, что нужно хозяйством заниматься, а они спят. Тогда Игорь сказал, что там все черное. Бабушка кинулась к ним в дом, а там уже все", – говорит женщина.

К трагедии привело замыкание проводки

О погибшей семье в селе отзываются хорошо. Родители занимались хозяйством, у них был огород, коровы, держали коней, свиней и птицу.

Читайте такжеЖуткая трагедия в Днепре: в результате пожара в доме престарелых погибли пять человекПо словам односельчан, в доме произошло замыкание проводки – сгорел холодильник. Самого пожара не было, но проводка в удлинителе тлела и выделяла угарный газ. Началось задымление, из-за чего все стены покрылись копотью.

Эта версия является основной и следователей - по факту произошедшего возбужденно уголовного производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Ранее мы сообщали, что в среду, 17 ноября, в результате пожара в селе Медисовка Хмельницкой области погибли четверо детей в возрасте от 1 до 6 лет. Как рассказали в местной ОГА, области, семья, в которой произошла трагедия, не находилась в сложных жизненных обстоятельствах, мать ухаживала за детьми, а отец зарабатывал временными работами.

Читайте также: