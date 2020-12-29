Погибший над Тегераном украинский экипаж получил звание Героев Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно членам экипажа самолета авиакомпании Международные Авиалинии Украины, который погиб в результате авиакатастрофы 8 января над Тегераном, звание Героя Украины.

Как сообщается в тексте указа, подписанного 29 декабря, экипаж также посмертно награждается орденом Золотая Звезда за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время выполнения служебного долга.

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8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.