Погибший над Тегераном украинский экипаж получил звание Героев Украины

Награду вручили посмертно.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно членам экипажа самолета авиакомпании Международные Авиалинии Украины, который погиб в результате авиакатастрофы 8 января над Тегераном, звание Героя Украины.
Как сообщается в тексте указа, подписанного 29 декабря, экипаж также посмертно награждается орденом Золотая Звезда за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время выполнения служебного долга.
Награды присвоены:
бортпроводнику Гапоненко Владимиру Ивановичу;
бортпроводнику Лихно Денису Михайловичу;
старшему бортпроводнику Матькову Игорю Валерьевичу;
бортпроводнику Микитюк Марии Михайловне;
командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Наумкину Алексею Евгеньевичу;
бортпроводнику Овчарук Валерии Евгеньевне;
бортпроводнику Сологуб Юлии Николаевне;
старшему бортпроводнику Статник Екатерине Олеговне;
второму пилоту Хоменко Сергею Анатольевичу.
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Катастрофа МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.