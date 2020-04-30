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Пограничники рассказали, какие КПП на границе откроют на майские праздники

30 апреля 2020, 09:10

Несмотря на пандемию коронавируса, на границе Украины с другими государствами во время майских праздников будут работать достаточное количество контрольно-пропускных пунктов.

Пограничники
Украинские пограничники / УНИАН

По причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 Украина закрыла авиасообщение с внешним миром. Однако из соседних государств границу можно пересечь на собственном автомобиле.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба Госпогранслужбы. Кроме того, они размещают на собственном портале полный перечень открытых на майские праздники автомобильных пунктов пропусков по всей Украине.

На границе с Беларусью работают:

В Черниговской области: "Сеньковка-Веселовка", "Новые Яриловичи-Новая Гута", "Славутич-Комарин";

В Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";

В Волынской области: "Доманово-Мокраны".

На границе с Польшей работают:

Во Львовской области: "Краковец-Корчева";

В Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

На границе с Словакией работают:

Закарпатская область: "Ужгород-Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией работают:

В Закарпатской области: "Чоп (Тиса)-Захонь".

На границе с Румынией работают:

В Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";

В Черновицкой области: "Порубное-Сирет".

На границе с Молдовой работают:

В Одесской области: "Паланка – Маяки-Удобное", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть";

В Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач".

На границе с Россией работают:

В Харьковской области: "Гоптовка-Нехотеевка";

В Сумской области: "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное";

В Черниговской области: "Сеньковка-Новые Юрковичи";

В Луганской области: "Меловое-Чертково".

Напомним, ранее сотрудники Госпогранслужбы закрыли границу с аннексированным Крымом по причине пандемии коронавируса Covid-19. На полуостров будут пропускать исключительно граждан Украины и членов их семей, место жительства зарегистрировано в Крыму или в городе Севастополь, 

Госпогранслужба пандемия коронавирус майские праздники
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