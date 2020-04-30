Пограничники рассказали, какие КПП на границе откроют на майские праздники

Несмотря на пандемию коронавируса, на границе Украины с другими государствами во время майских праздников будут работать достаточное количество контрольно-пропускных пунктов.
По причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 Украина закрыла авиасообщение с внешним миром. Однако из соседних государств границу можно пересечь на собственном автомобиле.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба Госпогранслужбы. Кроме того, они размещают на собственном портале полный перечень открытых на майские праздники автомобильных пунктов пропусков по всей Украине.
На границе с Беларусью работают:
В Черниговской области: "Сеньковка-Веселовка", "Новые Яриловичи-Новая Гута", "Славутич-Комарин";
В Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
В Волынской области: "Доманово-Мокраны".
На границе с Польшей работают:
Во Львовской области: "Краковец-Корчева";
В Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".
На границе с Словакией работают:
Закарпатская область: "Ужгород-Вишне-Немецкое".
На границе с Венгрией работают:
В Закарпатской области: "Чоп (Тиса)-Захонь".
На границе с Румынией работают:
В Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";
В Черновицкой области: "Порубное-Сирет".
На границе с Молдовой работают:
В Одесской области: "Паланка – Маяки-Удобное", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть";
В Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач".
На границе с Россией работают:
В Харьковской области: "Гоптовка-Нехотеевка";
В Сумской области: "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное";
В Черниговской области: "Сеньковка-Новые Юрковичи";
В Луганской области: "Меловое-Чертково".
Напомним, ранее сотрудники Госпогранслужбы закрыли границу с аннексированным Крымом по причине пандемии коронавируса Covid-19. На полуостров будут пропускать исключительно граждан Украины и членов их семей, место жительства зарегистрировано в Крыму или в городе Севастополь,