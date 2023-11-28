Пограничники вышли к границе с РФ и подняли украинский флаг в пункте пропуска

Пункт пропуска "Бударки" на Харьковщине не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

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Над КПП "Бударки" подняли флаг Украины / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бойцы Государственной пограничной службы (ГПСУ) подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" в Харьковской области на границе с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook и публикует соответствующее видео.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в округе башню", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что данный пункт пропуска расположен непосредственно на границе и не работает с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Смотрите видео - на КПП "Бударки" подняли флаг Украины:

В "Бударках" подняли флаг Украины / Скриншот

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что бойцы ГПСУ подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи, что в Харьковской области вблизи границы страны-агрессора России. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".

Напомним, что армия Украины освободила Урожайное Донецкой области. Силы обороны Украины несколько дней вели бои за населенный пункт урожайное на Бердянском направлении, где воины продолжают вести наступательные действия.

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении. восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

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