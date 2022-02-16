Пока мама сходила в магазин, ребенок сгорел: в Запорожье в пожаре погиб 7-летний мальчик

Также в огне погиб отец мальчика.
В Запорожье во время пожара в частном доме погибли 7-летний мальчик и его 29-летний отец.
Тела погибших обнаружили спасатели после того, как уже погасили огонь, сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Мамы ребенка на тот момент не было дома – она вышла в магазин, а когда вернулась, то уже застала сильный пожар.
"Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 7-летнего мальчика и 29-летнего хозяина домовладения. Как выяснилось во время предварительного расследования, мать ребенка вышла в магазин. Когда вернулась, то дом уже пылал", – отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Огонь быстро охватил всю площадь здания – 50 квадратных метров, и когда приехали спасатели, то уже произошло разрушение кровли.
Причина пожара устанавливается, проводится расследование.
Напомним, в Донецкой области в пожаре погибли двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и их отец. Выжила лишь 42-летняя мать детей, ее госпитализировали.
Также сообщалось, что в Тернопольской области в многодетной семье погиб ребенок. Девочка сгорела во время пожара, потому что ее мама оставила ребенка в подсобном помещении, а сама смотрела телевизор в доме.
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