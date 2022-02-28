"Покажите это Путину": в Мариуполе из-за обстрела россиян погибла 6-летняя девочка

В Мариуполе россияне убили ребенка / Фото Reuters

В Мариуполе, который защищают от вторжения оккупантов украинские военные, на руках у врачей погибла 6-летняя девочка. Она пострадала в результате обстрела российскими военными мирных жителей.

Ребенка привезли в городскую больницу 27 февраля. Очевидцами этого стали американские журналисты AP News.

Вот как они описали эту жуткую историю:

Она бледна. Ее каштановые волосы затянуты резинкой. Ее окровавленные пижамные штанишки украшены мультяшными единорогами. Ее привезли с раненым отцом, окровавленным и перевязанным. Бригада медиков сжимала ей грудь, отчаянно борясь ради ее реанимации. Ее мать стояла у машины скорой помощи и плакала.

"Вынеси ее! Вынеси ее! Мы можем это сделать!" – кричал работник больницы, подсовывая каталку к карете скорой помощи.

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Девочку завезли внутрь, а врачи и медсестры толпились вокруг нее.

Кто-то сделал ей укол. Кто-то пытался оживить ее с помощью дефибриллятора.

Медсестра плакала.

Врач, накачивая ей кислород, смотрела прямо в камеру видеожурналиста Associated Press.

"Покажите это Путину. Глаза этого ребенка и плачущих врачей", – сердито воскликнула она.

Спасти девочку, имя которой неизвестно, не удалось.

Врач осторожно потянулась к ее лицу, чтобы закрыть глаза.

Ее тело осталось одно в комнате, укрытое ее яркой полиэстеровой курткой, забрызганной кровью.

Как сообщал Главред, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева.

Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа. Есть пострадавшие. Существует угроза разрушения многоэтажки.