"Покойники и смертники": Арестович озвучил три вероятных цели россиян под Херсоном

Арестович сообщил, куда могут наступать россияне / УНИАН, sprotyv.info

Сейчас вражеские войска завершают формирование группировки на Херсонском направлении - теперь ее задачами может стать наступление на Николаев, Кривой Рог, либо же остановка наступательных действий ВСУ в районе трассы Николаев-Херсон (вблизи поселка Посад-Покровское), сообщил советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, россиян также беспокоят плацдармы ВСУ на берегу реки Ингулец в районе Давидова Брода.

"На той стороне где-то штук 15 БТГ - на правой, на левой в качестве ближних тылов 4-6. Еще есть группировочка чуть-чуть южнее, которая там добирает. В целом на театре [боевых действий] около 30", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли этих сил для начала наступления на Николаев, Арестович сообщил, что эти БТГ "битые и дутые".

"Это крепко потрепанные войска, которые не могут похвастаться полным штатом, настроением", - добавил он, подтвердив три успешных удара ВСУ по складам боеприпасов в Херсонской области. Накануне, отметил Арестович, под удар попал Антоновский железнодорожный мост.

По мнению Арестовича, оккупанты, которые находятся на Херсонском направлении - "покойники и смертники".

"Мне их по-человечески жаль, а по-военному - нет", - сказал он.

Арестович также убежден, что ресурсов для наступления у врага на юге нет. В том числе из-за успешных ударов ВСУ по мостам через Днепр.

Как сообщал Главред, в конце июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление.

Смотрите новости Донбасс онлайн

Также, по словам Арестовича, войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.

Читайте также: