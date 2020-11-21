Полиция Киева рассказала подробности штрафов за отсутствие масок

Правоохранителям разрешили штрафовать граждан на месте.
Полиция Киева заверила, что пока что не будет штрафовать жителей столицы за отсутствие масок в общественных местах и транспорте - мобильные группы будут проводить профилактиескую работу.
Так, на сайте полиции Киева сообщается, что с 21 ноября вступили в силу новые санкции за нарушение карантина. В частности, за пребывание в общественном месте или на транспорте без маски предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Кроме того, правоохранителям разрешили на месте штрафовать за такие нарушения.
Однако в полиции столицы отмечают, что мобильные группы в первую очередь нацелены на разъяснительную работу о штрафах и о том, что важно правильно носить маски. Столичная полиция в ходе сегодняшних проверок на транспорте и общественных местах раздавала маски тем, у кого их не было.
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"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.