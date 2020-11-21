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Полиция Киева рассказала подробности штрафов за отсутствие масок

21 ноября 2020, 21:05

Правоохранителям разрешили штрафовать граждан на месте.

карантин,маска
Полиция пояснила штрафы за отсутствие масок / Reuters

Полиция Киева заверила, что пока что не будет штрафовать жителей столицы за отсутствие масок в общественных местах и транспорте - мобильные группы будут проводить профилактиескую работу.

Так, на сайте полиции Киева сообщается, что с 21 ноября вступили в силу новые санкции за нарушение карантина. В частности, за пребывание в общественном месте или на транспорте без маски предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Кроме того, правоохранителям разрешили на месте штрафовать за такие нарушения.

Однако в полиции столицы отмечают, что мобильные группы в первую очередь нацелены на разъяснительную работу о штрафах и о том, что важно правильно носить маски. Столичная полиция в ходе сегодняшних проверок на транспорте и общественных местах раздавала маски тем, у кого их не было.

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"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

Карантин выходного дня в Украине:

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