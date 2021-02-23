Политолог рассказал, как санкции против Спортмастера повлияют на Украину

Из-за санкций против Спортмастера имидж Украины пошатнется.
Политолог Тарас Загородний считает, что санкции против Спортмастера могут негативно повлиять на Украину.
Как рассказал политолог Главреду, на Украину могут подать в суд, и вполне вероятно что страна его проиграет.
"Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против Спортмастера. Да, этой компанией руководят граждане РФ, но официально она оформлена на Сингапур. При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть", - говорит политолог.
Загородний отмечает, что "эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны".
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"Это будет выглядеть, как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка", - пояснил политолог.
Санкции СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля ввел санкции против 8 физических лиц и 19 юридических лиц, среди которых оказалась и компания Sportmaster Operations Pte. Ltd.
- Эта компания зарегистрирована в Сингапуре, однако была основана россиянами и ее главный офис расположен в Москве. Она владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.
- Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО Спортмастер Украина и владеет долей в 99%.
- Санкции в отношении компании ввели на три года.
- Они предусматривают: полный запрет торговых операций, полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвращение вывода капиталов за границу, запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.
- Как отмечают на сайте сети, ее магазины расположены в 15 городах Украины.