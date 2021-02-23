Политолог рассказал, как санкции против Спортмастера повлияют на Украину

Загородний высказался о санкциях СНБО/ УНІАН

Политолог Тарас Загородний считает, что санкции против Спортмастера могут негативно повлиять на Украину.

Как рассказал политолог Главреду, на Украину могут подать в суд, и вполне вероятно что страна его проиграет.

"Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против Спортмастера. Да, этой компанией руководят граждане РФ, но официально она оформлена на Сингапур. При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть", - говорит политолог.

Загородний отмечает, что "эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны".

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"Это будет выглядеть, как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка", - пояснил политолог.

Санкции СНБО - о чем ранее сообщал Главред: