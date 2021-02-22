В СБУ назвали причину запуска санкций против Спортмастера / sportmaster.ua

Санкции против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (головная компания соответствующей сети магазинов Спортмастер) были введены СНБО и президентом Владимиром Зеленский из-за работы сети в захваченном Россией Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос портала LIGA.net.

"Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленный еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", – отметили в СБУ.

Как сообщают в СБУ, МИД Украины неоднократно обращался с соответствующими нотами в государственные органы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования.

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