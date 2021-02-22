В СБУ назвали причину запуска санкций против Спортмастера

Как сообщают в СБУ, попытка решить проблему с работой сети магазинов Спортмастер через МИД и дипломатические каналы не дали нужного результата.
Санкции против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (головная компания соответствующей сети магазинов Спортмастер) были введены СНБО и президентом Владимиром Зеленский из-за работы сети в захваченном Россией Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос портала LIGA.net.
"Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленный еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", – отметили в СБУ.
Как сообщают в СБУ, МИД Украины неоднократно обращался с соответствующими нотами в государственные органы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц, которых государство обвиняет в финансировании терроризма на Донбассе. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, Zik и 112 Украина Тараса Козака Наталья Лавренюк.
- Также под санкции попала сеть розничной торговли Спортмастер, которая зарегистрирована в Сингапуре. Ограничения останавливают разрешение на работу магазинам на территории Украины.
- Тем не менее 22 февраля руководитель украинского представительства компании Спортмастер Людмила Кныш заявила, что сеть магазинов в пределах Украины продолжит работать. Поскольку на данный момент нет веских поводов с основаниями для ограничения ее работы.