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Полмиллиона гривен на подделке COVID-сертификатов в месяц: на Закарпатье разоблачили врача-афериста

2 февраля 2022, 15:34
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В соцсетях женщина призывала к вакцинации, а на самом деле зарабатывала деньги на подделке COVID-сертификатов.

Женщина зарабатывала в месяц 500 тысяч грн / НПУ

На Закарпатье разоблачили медика, которая ежемесячно "зарабатывала" на фейковых COVID-сертификатах около полумиллиона гривен. По 3500 грн за один документ.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета.

К своей работе она привлекла знакомую и выплачивала ей 30% от "дохода". Женщина помогала искать клиентов, не желавших реально прививаться.

"За 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов", - сказано в сообщении спецслужбы.

Для оборудок женщина пользовалась служебным компьютером ставила собственные печати и личную подпись на всех COVID-документах.

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Сейчас аферисткам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской области жителя Кривого Рога приговорили к тюрьме. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации. 42-летний мужчина был задержан в ноябре во время передачи клиенту фальшивых справок.

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