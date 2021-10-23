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Полного локдауна не избежать: еще одна область уходит на карантин

23 октября 2021, 22:36
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Ограничения касаются общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок.

карантин
Карантин в Украине / pixabay

Еще одна область с 24 октября решила усилить карантин и не ждать "красной" зоны. Теперь в Черновицкой области без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста нельзя воспользоваться общественным транспортом.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, решение об усилении с 24 октября карантинных мер в регионе принято на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ограничения предусматривают:

  • посещение ресторанов, кафе,
  • спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений.

Ограничения также касаются общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок.

"Посещать заведения общественного питания, спортивные и развлекательные учреждения, а также воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии сертификата о вакцинации, или документа о выздоровлении от COVID-19, а также ПЦР или экспресс-тест, срок действия которого не превышает 72 часа. При этом в общественных местах нельзя находиться без средств защиты", - говорится в сообщении.

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Кроме того, запрещено проведение культурных массовых мероприятий, за исключением работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобное.

Рекомендации комиссии вступают в действие с 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.

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"Мы в шаге от "красной зоны". С каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирус растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", - сказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Карантин в Украине

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. В красной зоне оказались Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября на красный уровень ограничений переходит и Сумская область.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов предупредил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области в скором времени могут оказаться в красной зоне в том случае, если в этих регионах не усилят карантинные мероприятия и не ускорят темпы вакцинации населения.

Киевский градоначальник Виталий Кличко ранее заявил, что уже 22 октября городская комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе Киева в красную зону карантина.

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