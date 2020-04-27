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Польша хочет выслать авиарейсы за украинскими заробитчанами

27 апреля 2020, 18:58

В связи с катастрофическим недостатком рабочей силы Польша намерена выслать рейсы в Украину за рабочими.

заробитчане
Украинских заробитчан ждут в Польше

Несмотря на карантин в стране, польские работодатели, которые из-за недостатка рабочей силы столкнулись с острым дефицитом работников в отрасли сельского хозяйства, готовы обратиться за помощью к украинцам.

Об этом рассказал глава службы персонала промышленных работников Польши Кшиштоф Инглот в интервью польскому телеканалу TVP. По его словам, местыне фермеры вряд ли смогут вовремя собрать урожай своими силами.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - сказал Инглот, добавив, что поляки испытывают проблемы со сбором спаржи и клубники, так как не могут найти рабочую силу.

Читайте такжеПоявился неприятный прогноз по зарплатам в Украине после карантинаГлава политисполкома политической силы Союз анархистов Украины Вячеслав Азаров, комментируя намерения Польши прислать чартеры за украинцами, заявил, что европейцы не хотят заниматься грязной работой, поэтому для реализации собственных целей фактически разрушают Украину.

"Никто из европейских господ не хочет пачкаться в тяжелом сельском труде. Поэтому нужен был легальный погром Украины с помощью реформ, чтобы получить дешевую рабсилу и вывозить ее на свои плантации", - написал Азаров на своей странице в Facebook.

Ранее экс-глава Минфина Игорь Уманский спрогнозировал массовую миграцию из Украины по причине того, что страна может потерять более 500 тысяч рабочих мест.

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