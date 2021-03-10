Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за "военного преступника"

Замостье выступило против предоставления имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича тернопольскому городскому стадиону. Город решил остановить общие проекты.
Предоставление тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича спровоцировало скандал - польский город Замостье приостановило отношение с Тернополем, говорится в заявлении мэра Замостья Анджея Внука.
Польская сторона также отказалась от совместных проектов.
"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - отметил Анджей Внук.
Он также добавил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тернополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием "Общая история двух городов Тернополя и Замостья" реализовывать не будут.
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"Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива по прославление "военных преступников" имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", - добавил мэр.
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