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Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за "военного преступника"

10 марта 2021, 21:32

Замостье выступило против предоставления имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича тернопольскому городскому стадиону. Город решил остановить общие проекты.

Польша,флаг
В Польше вспыхнул скандал из-за стадиона Шухевича / УНИАН

Предоставление тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича спровоцировало скандал - польский город Замостье приостановило отношение с Тернополем, говорится в заявлении мэра Замостья Анджея Внука.

Польская сторона также отказалась от совместных проектов.

"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - отметил Анджей Внук.

Он также добавил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тернополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием "Общая история двух городов Тернополя и Замостья" реализовывать не будут.

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"Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива по прославление "военных преступников" имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", - добавил мэр.

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