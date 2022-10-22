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Получай 2 рубля и будь довольна: жена "мобика"-оккупанта пожаловалась на выплаты

22 октября 2022, 10:17

Жена одного из мобилизованных россиян, которых бросили воевать в Украину, получила от властей мизерные выплаты - 2 рубля 26 копеек.

Оккупант, рубли
Жена "мобика"-оккупанта пожаловалась на выплаты / Википедия и https://ua.depositphotos.com

Супруга одного из новомобилизованных русских оккупантов получила мизерные выплаты (2 рубля 26 копеек) взамен обещанных чиновниками крупных денег. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Она также пожаловалась, что "мобикам" обещали качественную муштру и выучку, а вместо этого сразу отправили воевать с ВСУ в холодных лесах под Энергодаром (Запорожская область).

Женщина утверждает, что речь идет о пресловутых "мобиках" из тюменского отряда "Ермак", которые находятся якобы на "второй линии обороны". По словам россиянки, ее муж по специализации артиллерист, однако его отправили месить грязь в пехоте. А танкистов массово попереводили в снайперы.

Получай 2 рубля и будь довольна: жена 'мобика'-оккупанта пожаловалась на выплаты

"В снайпера поставили полуслепого ‒ минус 12 на один глаз. За две недели обучения не научили ничему. У них нет ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым никто не умеет управлять", – утверждала жена оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные ликвидировали высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины. Где и был убит.

До того на войне в Украине ВСУ был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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