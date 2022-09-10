Полягут от своего же оружия: ВСУ показали 'трофеи', которые забыли россияне, убегая с позиций

Украинские военные обнаружили склад "трофеев", которые бросили оккупанты на поле боя.
Во время контрнаступления бойцам ВСУ удалось захватить целый склад вражеского вооружения, которое российские солдаты "забыли" быстро убегая с позиций, сообщает в Telegram 128-й отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
"Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом", - говорится в сообщении.
Бойцы ВСУ также опубликовали список вооружений, которое "забыли" оккупанты:
- переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла";
- ПТРК "Корнет";
- РПГ-30 "Крюк";
- РМГ "Занос" - ручной многоцелевой гранатомет;
- РШГ-2 "Аглень -2" - реактивная штурмовая граната;
- РШГ-1 "Таволга-1".
Контрнаступление ВСУ
Ранее Главред писал о том, что силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области. Территории освобождаются от российской оккупации. Войска РФ выбиваются с занятых ими населенных пунктов. Освобождены Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие пункты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковщине деоккупировали более 30 населенных пунктов. Украина работает над восстановлением там безопасности и жизнедеятельности.
Бойцы Вооруженных сил Украины 10 сентября зашли в Купянск. Над городом развевается государственный флаг. Купянск с начала российского вторжения оказался под оккупацией. Это крупный транспортный узел, путем которого шло снабжения группировки войск РФ на Харьковском направлении.
Вечером 10 сентября Силы обороны Украины уже подошли к окраинам города Лисичанск Луганской области. Подробности о дальнейших планах украинских войск не разглашаются.
Руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай рассказал о том, что украинские войска уже находятся у окрестностей Лисичанска.
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