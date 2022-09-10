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Полягут от своего же оружия: ВСУ показали "трофеи", которые забыли россияне, убегая с позиций

10 сентября 2022, 18:15

Украинские военные обнаружили склад "трофеев", которые бросили оккупанты на поле боя.

Полягут от своего же оружия: ВСУ показали 'трофеи', которые забыли россияне, убегая с позиций
ВСУ захватили российское трофейное оружие / t.me/brigade128

Во время контрнаступления бойцам ВСУ удалось захватить целый склад вражеского вооружения, которое российские солдаты "забыли" быстро убегая с позиций, сообщает в Telegram 128-й отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

"Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом", - говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ также опубликовали список вооружений, которое "забыли" оккупанты:

Видео дня
  • переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла";
  • ПТРК "Корнет";
  • РПГ-30 "Крюк";
  • РМГ "Занос" - ручной многоцелевой гранатомет;
  • РШГ-2 "Аглень -2" - реактивная штурмовая граната;
  • РШГ-1 "Таволга-1".
Полягут от своего же оружия: ВСУ показали 'трофеи', которые забыли россияне, убегая с позиций
Оккупанты бежали и бросали свое оружие на позициях - ВСУ / t.me/brigade128
Полягут от своего же оружия: ВСУ показали 'трофеи', которые забыли россияне, убегая с позиций
Оккупанты "забыли" склад вооружений / t.me/brigade128
Полягут от своего же оружия: ВСУ показали 'трофеи', которые забыли россияне, убегая с позиций
ВСУ обнаружили склад вражеского вооружения / t.me/brigade128

Контрнаступление ВСУ

Ранее Главред писал о том, что силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области. Территории освобождаются от российской оккупации. Войска РФ выбиваются с занятых ими населенных пунктов. Освобождены Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие пункты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковщине деоккупировали более 30 населенных пунктов. Украина работает над восстановлением там безопасности и жизнедеятельности.

Бойцы Вооруженных сил Украины 10 сентября зашли в Купянск. Над городом развевается государственный флаг. Купянск с начала российского вторжения оказался под оккупацией. Это крупный транспортный узел, путем которого шло снабжения группировки войск РФ на Харьковском направлении.

Вечером 10 сентября Силы обороны Украины уже подошли к окраинам города Лисичанск Луганской области. Подробности о дальнейших планах украинских войск не разглашаются.

Руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай рассказал о том, что украинские войска уже находятся у окрестностей Лисичанска.

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