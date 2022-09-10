Вооруженные силы Украины вышли на окраины Лисичанска, люди видят военных - Гайдай

Предстоит много работы по восстановлению Лисичанска, сказал Сергей Гайдай.
Силы обороны Украины подошли к окраинам города Лисичанск Луганской области. Подробности о дальнейших планах украинских войск не разглашаются.
Как сообщает Суспільне, руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай рассказал о том, что украинские войска уже находятся у окрестностей Лисичанска.
Подчеркивается, что никаких других подробностей он не предоставил.
Кроме того, чиновник в своем Telegram-канале ранее намекнул на скорое освобождение Лисичанска от российской оккупации.
"Лисичанск…замечательный украинский город. Ох и работы будет по восстановлению…", - отметил Гайдай.
Позже он добавил, что люди в Лисичанске уже видят украинских военных.
Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по военному штабу России в оккупированном Лисичанске. Погибли около сотни россиян. Большинство из них руководство 2-армейского корпуса и около 20 сотрудников российской ФСБ.
Выход ВСУ из Лисичанска 3 июля
Командование армии Украины 3 июля после тяжелых боев с войсками РФ за Лисичанск приняли решение о выводе своих сил из города.
Враг на тот момент обладал серьезным преимуществом в тяжелом вооружении и численности личного состава.
В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска оставили город для сохранения жизней личного состава.
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