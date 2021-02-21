Попавший под санкции нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу — СМИ

На нефтепродуктопроводе продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны.
В Новоград-Волынском районе Житомирской области магистральный нефтепродуктопровод, попавший под санкции СНБО, одобренные президентом Владимиром Зеленским, продолжает работу.
На нефтепродуктопровод продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны, сообщают журналисты Житомир.Life со ссылкой на собственные источники.
По словам очевидцев, которые 21 февраля в 13:00 сделали фото на месте, на территории нефтепродуктопровода находятся автоцистерны.
Техника беспрепятственно движется на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать.
"Поэтому очевидно, что работы по откачке и автозагрузки нефтепродуктов продолжаются дальше", - отмечается в сообщении.
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Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.