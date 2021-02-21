Попавший под санкции нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу — СМИ

В Новоград-Волынском районе продолжает работу магистральный нефтепродуктопровод / Facebook.com/Prykarpatzakhidtrans

В Новоград-Волынском районе Житомирской области магистральный нефтепродуктопровод, попавший под санкции СНБО, одобренные президентом Владимиром Зеленским, продолжает работу.

На нефтепродуктопровод продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны, сообщают журналисты Житомир.Life со ссылкой на собственные источники.

По словам очевидцев, которые 21 февраля в 13:00 сделали фото на месте, на территории нефтепродуктопровода находятся автоцистерны.

Техника беспрепятственно движется на территории нефтепродуктопровода, который по решению СНБО должен прекратить работать.

/ zhitomir.life

"Поэтому очевидно, что работы по откачке и автозагрузки нефтепродуктов продолжаются дальше", - отмечается в сообщении.

/ zhitomir.life

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