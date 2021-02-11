Порошенко купил подарок за многие тысячи долларов

Бывший президент, а ныне - нардеп и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко внес в свою декларацию о доходах сведения о дорого подарке.
Нардеп Петр Порошенко (лидер партии Европейская солидарность и экс-президент Украины зарегистрировал покупку весьма дорогого движимого имущества 26 января 2021 года. Такая информация была опубликована на официальном сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК).
Как указал Порошенко в декларации, он заметно потратился на подарок. Предполагается, что речь идет об автомобиле стоимостью 2,707 миллиона гривен (приблизительно 100 тысяч долларов США по нынешнему курсу).
К слову, ранее Порошенко задекларировал, что истратил более 3,5 миллиона гривен на летний отпуск в Турции.
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Напомним, ранее сообщалось:
- За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов. Экс-президент заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.
- Кроме того, Петр Порошенко в 2021 году провел свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
- В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.
- Как написал известный политолог Андрей Золотарева, Порошенко конкретно отдыхает на Галапагосских островах. Эти острова в Тихом океане известны шикарной природой и очень богатым растительным и животным миром.
Автор: Дмитрий Видоменко