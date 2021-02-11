Порошенко купил подарок за многие тысячи долларов

Петр Порошенко / Reuters

Нардеп Петр Порошенко (лидер партии Европейская солидарность и экс-президент Украины зарегистрировал покупку весьма дорогого движимого имущества 26 января 2021 года. Такая информация была опубликована на официальном сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Как указал Порошенко в декларации, он заметно потратился на подарок. Предполагается, что речь идет об автомобиле стоимостью 2,707 миллиона гривен (приблизительно 100 тысяч долларов США по нынешнему курсу).

К слову, ранее Порошенко задекларировал, что истратил более 3,5 миллиона гривен на летний отпуск в Турции.

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Напомним, ранее сообщалось: