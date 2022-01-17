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Порошенко уже на борту самолета из Варшавы в Киев, в Жулянах экс-президента ждут силовики

17 января 2022, 07:46
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Самолет с Порошенко должен взлететь с минуты на минуту с аэродрома в Варшаве. Прибытие в Киев ожидается через полтора часа. Экс-президента сопровождает супруга.

Петр Порошенко
Петр Порошенко 17 января возвращается в Украину / УНИАН

Утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт в Варшаве и поднялся на борт самолета Wizzair. В 07:40 по Киеву он должен вылететь в Киев.

Как сообщает Сегодня, экс-президента сопровождают жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также ряд однопартийцев.

Самолет с Порошенко должен взлететь с минуты на минуту с аэродрома в Варшаве. Прибытие в Киев ожидается через полтора часа.

По данным СМИ, у Порошенко - место в первом ряду.

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Тем временем в аэропорту Жуляны готовятся встречать Порошенко, пишет УНИАН.

Силовики усилили охрану аэропорта, сторонники экс-президента сооружают сцену.

Фото t.me/uniannet
Фото t.me/uniannet
Фото t.me/uniannet

Ранее издание Страна опубликовало фото Порошенко с супругой в кафе.

Порошенко
Петро и Марина Порошенко / Фото Страна

Дело Порошенко

20 декабря Государственное бюро расследований объявило о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций бывшему президенту Украины, народному депутату от Европейской Солидарности Петру Порошенко.

Ему инкриминируют "содействие деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в 2014-2015 годах. Тогда Порошенко предпочел не поставки угля из Африки, а поставки с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Координировал поставки, вероятно, Виктор Медведчук.

Текст подозрения содержал ряд ошибок, а сам документ подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Порошенко был вызван на допрос 23 декабря, однако политик уехал из страны, заявив, что вернется в январе. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву.

Позже суд наложил арест на имущество Петра Порошенко.

Сам Порошенко возбуждение дела против него называет сугубо политическим шагом действующего президента Владимира Зеленского. При этом депутат уверен, что никто по возвращении в Киев не будет его арестовывать.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

Возвращение Порошенко в Украину

Петр Порошенко должен вернуться в Украину в понедельник утром, 17 января, авиарейсом из Варшавы в 09:10, который прибывает в аэропорт "Киев".

На 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Петру Порошенко. По предварительной информации, ГБР потребует ареста экс-президента.

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