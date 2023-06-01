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"Последнее лето Путина": в ОП жестко ответили на ракетный удар РФ по Киеву

Алексей Тесля
1 июня 2023, 17:42 обновлено 1 июня, 17:54
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Украина должна победить, чтобы РФ боялась нас еще много лет, говорит Михаил Подоляк.
Путин, Подоляк
Михаил Подоляк жестко прокомментировал перспективы Владимира Путина / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новый ракетный удар РФ по Киеву в ночь на 1 июня.

Вместо Дня защиты детей, РФ "празднует день убийства детей", заявил он в комментарии 24 каналу.

"Безусловно, 1 июня окончательно зафиксировало, что никакого отношения к современной цивилизации у России точно нет. Это все фикция. Они говорят: "Мы празднуем День защиты детей". Всего этого нет. Они празднуют не День защиты детей, а день убийства детей. Это официальный праздник России – день убийства детей", – сказал представитель ОП.

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По его словам, начавшееся лето – "последнее для Путина", которое Россия использует, чтобы убить как можно больше детей.

"Мы должны победить в войне для того, чтобы они боялись еще много лет, чтобы когда они будут видеть слово "Украина", то сидели в "мокрых штанишках". Это единственный фактор, который будет их сдерживать. Они должны бояться безжалостного наказания", — отметил Подоляк.

Подоляк добавил, что фиксация этого проигрыша должна быть очень жесткой: "Нужно нарабатывать разные программы, чтобы Россию наказали юридически".

Ракетный удар по Киеву

Напомним, 1 июня оккупанты РФ совершили новую атаку на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

Больше новостей:

Михаил Подоляк война России и Украины ракетный удар
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