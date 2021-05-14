Посол рассказала о подготовке встречи Зеленского с Байденом

Оксана Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова рассказала о перспективах встречи лидеров стран Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, украинское посольство в Вашингтоне, так же, как и американское в Киеве, прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает Укринформ.

"Конечно, работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине - над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время, - ред.) Джо Байдена в Украину", - рассказала Маркарова.

Посол Украины в США уточнила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность возникнет раньше.

Она также обратила внимание на то, что сейчас отношения между двумя странами развиваются очень интенсивно.

"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - добавила Маркарова.

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Переговоры Зеленского с Байденом: