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Посол рассказала о подготовке встречи Зеленского с Байденом

14 мая 2021, 08:57
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Украина готова ко всем форматам двусторонних переговоров, говорит Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова рассказала о перспективах встречи лидеров стран Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, украинское посольство в Вашингтоне, так же, как и американское в Киеве, прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает Укринформ.

"Конечно, работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине - над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время, - ред.) Джо Байдена в Украину", - рассказала Маркарова.

Посол Украины в США уточнила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность возникнет раньше.

Она также обратила внимание на то, что сейчас отношения между двумя странами развиваются очень интенсивно.

"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - добавила Маркарова.

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Переговоры Зеленского с Байденом:

  • 2 апреля после общения с Байденом Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов Америки заверил его, что Украина никогда не останется одна против агрессии Российской Федерации.
  • Президент Владимир Зеленский заверил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, что политика Украины направлена ​​на системную деолигархизацию.
  • Отдельно президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
новости США Владимир Зеленский Джо Байден Оксана Маркарова новости Украины
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