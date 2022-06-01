"Пострадали больше 70 кадыровцев": Геращенко озвучил детали ранения главаря "ДНР" Пушилина

Геращенко озвучил детали ранения главаря "ДНР" Пушилина / фото коллаж УНИАН

Главарь группировки террористов "Донецкая народная республика" Денис Пушилин действительно был ранен после артиллерийского обстрела, который украинские бойцы провели в городе Лимане, что на Донетчине. Об этом сообщил советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Кроме того, Геращенко говорит, что в результате обстрела ВСУ пострадали 72 солдата-кадыровца. И, собственно, был ранен главарь "ДНР" Денис Пушилин, который отвозил представлять представителя оккупационной власти в Лиман.

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Напомним, ранее портал "РИА Мелитополь" говорил, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, по всей вероятности, был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области.

По данным журналиста, благодаря отличной работе украинской артиллерии якобы были ликвидированы около 50 кадыровцев и уничтожены около 10 единиц техники.

По неподтвержденным пока данным, был ликвидирован также кто-то из высокопоставленных русских оккупантов.

Никакой информации о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин, не сообщалось.

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