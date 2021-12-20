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Потери в разы больше, чем в 2014-м: командующий ВМС оценил последствия для РФ агрессии против Украины

20 декабря 2021, 10:33

Наращивание Вооруженными силами ударных возможностей – это фактор сдерживания России, отметил Алексей Неижпапа.

Алексей Неижпапа
Цена агрессии Путина против Украины растет с каждым годом, сказал Алексей Неижпапа / Фото УНИАН

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что риск вторжения России в Украину существует уже восемь лет подряд, но сейчас в случае полномасштабной агрессии РФ потери для нее будут больше, чем в 2014 году.

"Риск полномасштабной агрессии России против Украины существует с 2014 года, уже восемь лет, и он не исчезает. Почему Путин не пошел полной агрессией в 2015, 2016 годах, когда наши мощности были слабее, чем сегодня? Почему не сделал это в 2017-м, 2018-м или 2019-м годах? Почему сейчас? Я так отвечу на ваш вопрос: какое решение в голове у Путина мы не знаем. Но мы все знаем, что Россия может сделать, что угодно. Для РФ человеческая жизнь не имеет цены, там вообще нет каких-либо ценностей", - сказал Неижпапа в интервью УНИАН.

При этом, по его словам, если у Украины будет больше оружия, технического ресурса, профессиональных достижений, то реализовать свой замысел по Украине России будет сложнее.

"Цена решения Путина о полной агрессии с каждым годом для него увеличивается. В этом смысле наши мощности влияют. Ведь Вооруженные силы Украины 2014 года, вооруженные силы 2021 и 2022 – это разные Вооруженные силы", - отметил командующий ВМС Украины.

Он добавил, что наращивание Вооруженными силами ударных возможностей – это фактор сдерживания.

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"Я не Путин, я не знаю, насколько это его удержит. Но мы должны быть готовы", - считает Неижпапа

Оценивая вероятные потери россиян, если они все же примут решение начать полномасштабную агрессию с использованием ракетного оружия, авиации, танков, Неижпапа ответил так: "Потери будут больше, чем в 2014-м году. Гораздо больше. В разы".

Российские военные возле украинской границы и угроза вторжения

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico. Были опубликованы статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий.

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Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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