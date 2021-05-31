Потопы и плавающие авто: Украину накрыли мощные грозы с градом

Украину накрыли ливни и град / pixabay

В Украине 31 мая пройдут сильные ливни в западных областях Украины, из-за этого возможны подтопления в этих регионах и подъем уровня воды.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, из-за ливня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями. Могут быть подтопления.

Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.

В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).

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Накануне большинство регионов Украины накрыли грозы с градом: без света остались четыре десятка населенных пунктов в трех областях, говорится в сюжете ТСН.

В Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде. Машины останавливались, потому что проехать было невозможно. Из-за этого в городе образовались пробки.

Как сообщается, мощный ливень также накрыл вчера и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю. Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали дорогами и тротуарам.

За час ливень прекратился, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.

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