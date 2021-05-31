Потопы и плавающие авто: Украину накрыли мощные грозы с градом

В Украине стихия без света оставила четыре десятка населенных пунктов.
В Украине 31 мая пройдут сильные ливни в западных областях Украины, из-за этого возможны подтопления в этих регионах и подъем уровня воды.
Как сообщает пресс-центр ГСЧС, из-за ливня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями. Могут быть подтопления.
Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.
В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).
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Накануне большинство регионов Украины накрыли грозы с градом: без света остались четыре десятка населенных пунктов в трех областях, говорится в сюжете ТСН.
В Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде. Машины останавливались, потому что проехать было невозможно. Из-за этого в городе образовались пробки.
Как сообщается, мощный ливень также накрыл вчера и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю. Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали дорогами и тротуарам.
За час ливень прекратился, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.
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Прогноз погоды на лето 2021:
- Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
- Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
- Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.