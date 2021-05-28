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Киев накроют грозы с градом: синоптик объявил штормовое предупреждение

28 мая 2021, 06:40

Сегодня в столице ожидаются дожди и сильный ветер. Осадки сохранятся и на выходных.

Киев,дождь
Погода в Киеве будет дождливой и на выходных / УНИАН

В пятницу, 28 мая, почти всю Украину накроют дожди, сухо будет лишь в Одесской области. В Киеве синоптик объявил штормовое предупреждение - первый уровень опасности, желтый.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, температура воздуха в течение дня максимально поднимется до +25.... +28 градусов. Теплее всего будет в Центре и на Юге.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы. Осадки сохранятся на выходных. Синоптик прогнозирует, что в городе будет переменная облачность. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23.

Погода в Украине 28 мая / meteo.gov.ua

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В пресс-службе КГГА сообщили также, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК Киевавтодор задействует 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе мотопомпы, гидромониторы помповые станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК Киевавтодор по тел.: 284-74-19.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В ближайшее время погоду в Украине будет определять циклон, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. Прогнозируются дожди разной интенсивности, шквалы, местами возможен и град.
  • Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета будет достаточно холодным.
  • Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

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