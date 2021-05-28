Киев накроют грозы с градом: синоптик объявил штормовое предупреждение

Погода в Киеве будет дождливой и на выходных / УНИАН

В пятницу, 28 мая, почти всю Украину накроют дожди, сухо будет лишь в Одесской области. В Киеве синоптик объявил штормовое предупреждение - первый уровень опасности, желтый.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, температура воздуха в течение дня максимально поднимется до +25.... +28 градусов. Теплее всего будет в Центре и на Юге.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы. Осадки сохранятся на выходных. Синоптик прогнозирует, что в городе будет переменная облачность. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23.

Погода в Украине 28 мая / meteo.gov.ua

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В пресс-службе КГГА сообщили также, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК Киевавтодор задействует 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе мотопомпы, гидромониторы помповые станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК Киевавтодор по тел.: 284-74-19.

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