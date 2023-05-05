"Поздравляем с 9 мая, Слава Украине": Жданов сделал прогноз об акции БПЛА над Красной площадью

Оккупанты России впадают в панику из-за маневров Украины, они мечутся и не понимают, как и когда будут наступать ВСУ, отметил военный эксперт Олег Жданов.

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Беспилотник может пролететь над Красной площадью и "поздравить" россиян листовками с лозунгом Слава Украине - Жданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

К 9 мая над Красной площадью в Москве может пролететь беспилотник, который сбросит листовки с лозунгом Слава Украине. Украина не привязывается к датам, маневрирует, из-за чего оккупанты России не могут понять, где и когда будет контрнаступление. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что к 9 мая в Москве могут произойти какие-либо политические акции. К примеру, над Красной площадью может пролететь БПЛА и сбросить "поздравление" с листовками.

"К 9 мая возможны политические акции. Например, беспилотник может пролететь над Красной площадью и сбросить листовки: "Поздравляем с 9 мая. Слава Украине!" – отметил Жданов.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что Украина не привязывается к каким-либо датам, из-за чего противник мечется и не понимает, где и когда будет контранступление ВСУ.

"Мы не привязываемся к символическим датам, предпринимая какие-либо действия, и это очень хорошо. Это заставляет противника метаться, не зная, что делать. У россиян паника, они не понимают, где, какими силами и когда будет наступать украинская армия. Они мечутся с одного участка фронта на другой: тут ударят, там ударят, там их разведка попытается что-то выяснить. А мы при этом просто ведем подготовительные действия то тут, то там, тем самым, не давая врагу сосредоточиться", - добавил полковник запаса.

Также он уточнил, что армия Украины в 9 мая, вероятно, будет наносить удары по вражеским объектам исходя из практической целесообразности.

"Думаю, наш Генштаб будет наносить удары, исходя из практической целесообразности. База в Тамани – это перевалка, база в Севастополе – это перевалка, эшелон с топливом в Брянской области – это не наша работа, но это тоже помощь фронту", - подчеркнул Олег Жданов.

Неизвестные беспилотники атаковали Кремль

Развязавшая войну против Украины страна-агрессор Россия 3 мая обвинила Украину в, дескать, "попытке ударить по Кремлю и покушении на главу РФ Путина". В Москве заявили об атаке Кремля, мол, "украинскими беспилотниками". Позже в Сети появилось видео, как один из БПЛА наносит удар по резиденции Путина. Самого директора Кремля в момент удара в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к удару БПЛА по Кремлю. По его мнению, инцидент может сигнализировать либо о подготовке Москвой крупного теракта или же активизации российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина на атаковала ни Кремль, ни директора РФ Путина. По мнению украинского гаранта, Москва специально обвиняет во всем Киев, поскольку у оккупантов нет побед на поле боя, а планы по захвату Украины провалились.

Смотрите видео, как неизвестный БПЛА ударил по Кремлю

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