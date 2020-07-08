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Пожар в Луганской области локализирован, боевики гарантировали безопасность

Зеленский пообещал по 300 тысяч гривен пострадавшим от пожара в Луганской области.

8 июля 2020, 18:31

Луганщина,пожар
Зеленский заявил, что пожар в Луганской области локализирован / lg.dsns.gov.ua

Масштабный пожар, который бушует в Луганской области, уже удалось локализовать. В регионе продолжаются работы по борьбе с огнем.

Об этом в ходе общения с журналистами в Черновицкой области 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сегодня были на востоке. Вы знаете, как бы ни было сложно, но сегодня вся техника там работает. Локализован пожар. Вы знаете, там много людей пострадало: больше 20 домов. 24 или 25 домов не существуют - их нельзя отремонтировать. Еще около 58-59 надо концептуально что-то делать - ремонт, хотя шансы, как мне кажется, не везде есть. На все это уже выделены деньги правительством страны... 300 тысяч гривен можем выделить на каждый дом", - сказал Зеленский.

В то же время на заседании Трехсторонней контактной группы украинской стороне гарантировали режим безопасности для ликвидации пожаров на Луганщине.

На заседании ТКГ украинская делегация попросила гарантий безопасности для полетов авиации Госслужбы по ЧС для тушения пожаров в Луганской области возле линии разграничения.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ — представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласованно участниками заседания", — заявил первый замглавы украинской делегации ТКГ Алексей Резников.

Отметим, 7 июля в ГСЧС сообщили, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. В ведомстве добавили, что погибли пять человек, сгорели более 100 домов. Позже огонь добрался до Северодонецка.

Читайте такжеЛесные пожары: глава Луганской ОГА выдвинул обвинение боевикамНапомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители рассматривают три основные версии причины масштабных смертельных пожаров в Луганской области.

Он уточнил, что копы рассматривают такие версии: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем и поджог.

"...окончательная причина (пожаров – Ред.) будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", – отметил Клименко.

Владимир Зеленский Алексей Резников пожар Новости Луганской области
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